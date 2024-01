La question serait de savoir quel serait ce club…

Interviewé dans l’émission « Envoyé Spécial » ce jeudi sur France 2, Kylian Mbappé s’est confié sur son envie de participer aux Jeux olympiques. « J’ai toujours eu la flamme olympique. Avec la Coupe du monde, c’est le plus grand événement sportif. À Paris, pour les 100 ans, ça représenterait tellement pour moi. Participer aux Jeux olympiques, ce serait extraordinaire et même un rêve », a-t-il confié. Et pourquoi pas être porte-drapeau ? « Déjà j’essaie d’arriver aux JO. Porte-drapeau ce serait vraiment extraordinaire ».

Comme il l’a déjà ouvertement exprimé, il réitère donc son souhait de jouer les JO. Toutefois, il révèle qu’il n’en voudrait pas à son club si celui-ci l’empêchait de participer aux Olympiades. « Je suis arrivé à un âge où je ne veux plus forcer les choses. Tout le monde sait que je veux jouer les JO, mais si mon club ne veut pas, je comprendrais. Je suis arrivé à un stade où j’ai la maturité de comprendre les deux partis. Si je vais aux JO, je serais très très content », a-t-il expliqué.

C’est Thierry Henry qui fait la tronche.

