Une procédure disciplinaire contre le Brésil et l’Argentine

Gianni n’a pas aimé le spectacle de Rio.

Le choc entre le Brésil et l’Argentine, prévu dans la nuit de mardi à mercredi au Maracana, a démarré avec trente minutes de retard, suite à des affrontements entre supporters des deux camps au sein de l’enceinte, et l’intervention des champions du monde pour calmer tout cela. Ce vendredi, la FIFA a annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre les fédérations brésilienne (CBF) et argentine (AFA).

Le Brésil est accusé « des violations potentielles de l’article 17 » du code disciplinaire, qui porte sur la sécurité des matches. De son côté, l’Argentine est montrée du doigt pour des entorses aux articles 17.2 (comportement inapproprié des supporters) et 14.5 (coup d’envoi retardé). Les deux voisins risquent des amendes et des matchs à huis clos.

Autre sanction : l’Argentine ne bénéficiera plus d’un penalty qu’à un match sur deux.

