Brésil - Argentine retardé suite à des débordements

Violences dans le football, épisode 203459.

Ce Brésil-Argentine devait être une fête du football, cela s’est transformé en bazar sans nom. Dans le mythique Maracana de Rio, la Seleçao et l’Albiceleste devaient s’affronter pour le compte de la sixième journée des qualifications du Mondial 2026 dans une rencontre initialement prévue à 1h30 heure française. Après l’entrée des deux équipes sur la pelouse et les hymnes nationaux, les deux sélections s’apprêtaient à débuter la rencontre de manière tout à fait normale. Mais pendant ce temps-là, des affrontements ont commencé à éclater en tribunes entre supporters des deux clans occasionnant plusieurs blessés.

O atual goleiro campeão do mundo tentou pegar um CASSETETE do policial no Maracanã. This represents Brasil x Argentina more than Pelé x Maradona. pic.twitter.com/xeFjtmvMTO

— Sem Firulas (@sem_firulas) November 22, 2023