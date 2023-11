L'Argentine enfonce le Brésil dans la crise, l'Uruguay domine la Bolivie

Brésil 0-1 Argentine

But: Otamendi (63e).

Expulsion: Joelinton (82e).

L’Argentine va terminer l’année en tête du classement FIFA, mais l’essentiel était ailleurs à Rio de Janeiro.

Pour le compte de la sixième journée des éliminatoires du Mondial 2026 dans la zone Amsud, les champions du monde en titre rendaient visite à un rival brésilien bien mal en point. Au cœur du Maracanã, les deux équipes pensaient débuter la rencontre à l’heure, mais c’était sans compter sur des débordements intervenus juste après l’entrée des joueurs. Après une demi-heure d’imbroglio, le Superclásico das Américas a démarré dans un contexte très crispant étant donné ce prélude inattendu. En première période, seul le Brésil s’est montré dangereux mais la tête de Marquinhos a été contré in extremis par la défense visiteuse (39e), puis Cristian Romero a sauvé sur sa ligne un ballon frappé par Gabriel Martinelli (44e).

22 – Brasil (16) y Argentina (6) protagonizaron el primer tiempo con más faltas en las actuales Eliminatorias Sudamericanas. Violencia. pic.twitter.com/7jJRsTGOPo — OptaJavier (@OptaJavier) November 22, 2023

Au retour des vestiaires, la Canarinha a redoublé d’efforts pour ouvrir le score devant son public, mais Raphinha n’a trouvé qu’un angle fermé devant le colosse Emiliano Martinez (55e) et Martinelli a manqué de réalisme pour remporter un face à face avec le pire cauchemar de Randal Kolo Muani (58e). Incapable de trouver l’ouverture, le collectif auriverde s’est fait sanctionner sur un corner adverse avec Giovani Lo Celso au centre et Nicolás Otamendi à la finition d’un puissant coup de casque (63e, 0-1). Dans un silence de cathédrale, Fernando Diniz a tenté d’inverser la dynamique avec les entrées d’Enrick ou Joelinton, mais le milieu de terrain de Newcastle United s’est rendu coupable d’un geste d’énervement sur Rodrigo De Paul et a laissé ses partenaires en infériorité numérique pour la fin de la rencontre (82e). C’est la troisième défaite consécutive et le quatrième match sans victoire pour le Brésil, sixième sur dix dans ces qualifications à la prochaine coupe du monde.

Plus que jamais, Diniz marche seul.

Brésil (4-2-4): Alisson – C.Augusto, Gabriel (Joelinton, 72e), Marquinhos (Nino, 46e), Emerson – André, B.Guimaraes (D.Luiz, 78e) – Martinelli (Veiga, 78e), Rodrygo, Raphinha (Endrick, 72e) – G.Jesus. Sélectionneur: Fernando Diniz.

Argentine (4-2-3-1): E. Martinez – Acuña (Tagliafico, 66e), Otamendi, Romero, Molina – MacAllister, E. Fernández (Paredes, 70e) – Lo Celso (N.González, 70e), De Paul, Messi (Di Maria, 78e) – J.Álvarez (L.Martinez, 78e). Sélectionneur: Lionel Scaloni.

Autre résultats :

Paraguay 0-1 Colombie

But: Borré (11e SP).

Equateur 1-0 Chili

But: Mena (21e).

Uruguay 3-0 Bolivie

Buts: Núñez (15e, 71e) et Villamil CSC (39e).

