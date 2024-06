Grâce à Endrick, le Brésil vient à bout du Mexique dans le temps additionnel

Le Real Madrid est tranquille pour les quinze prochaines années.

Opposé au Mexique en match amical dans la nuit de samedi à dimanche, le Brésil a d’abord géré tranquillement sa rencontre, avant de se prendre les pieds dans le tapis, puis de s’en remettre à son joyau qui rejoindra bientôt l’Espagne, Endrick, auteur du but décisif dans le temps additionnel. Pour l’occasion, Dorival Júnior avait choisi d’aligner un onze expérimental : un trio offensif composé de Gabriel Martinelli, Evanilson et Sávio, les inexpérimentés Bremer, Ederson et Yan Couto titulaires… Le mélange a fonctionné plus d’une heure, avec un joli but d’Andreas Pereira d’une frappe croisée pour ouvrir les débats (5e), un petit tap-in de Martinelli sur un service de Couto pour faire le break (55e), puis Julián Quiñones a relancé les siens en coupant la trajectoire d’un centre tendu (72e) et Guillermo Martínez a égalisé en s’y reprenant à deux fois sur corner (90e+2).

Heureusement pour les Brésiliens, le temps additionnel était de huit minutes, et Dorival avait bien senti le coup un peu plus tôt en faisant entrer Vinícius Júnior et Endrick. Le premier cité a distillé un centre parfait du droit pour la tête d’Endrick, pourtant pas vraiment le plus grand (1,73m), et le but vainqueur. Le petit prodige, qui filera bientôt à Madrid, en est ainsi à trois buts en cinq sélections, et il confirme pour le moment les espoirs placés en lui. « Je marque de la tête, alors que les gens disent que je suis trop petit pour être numéro 9 », a-t-il soufflé ironiquement à TV Globo après la partie.

Et si c’était lui, la résolution du casse-tête pour Carlo Ancelotti ?

