Choupo-Moting absent de la liste du Cameroun pour la CAN 2024

Décidément, plus personne n’aime Choupo.

Ce jeudi, le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a dévoilé la liste des 27 joueurs qui défendront les couleurs des Lions indomptables pour la CAN 2024, laquelle débutera le 13 janvier en Côte d’Ivoire. Une absence notable à signaler : celle d’Eric Maxim Choupo-Moting. L’attaquant du Bayern, qui paye vraisemblablement sa non-venue lors du rassemblement d’octobre dernier dans le cadre d’un match amical contre le Sénégal, n’a pas encore réagit. Vice-capitaine du Cameroun, Choupo totalise 20 réalisations en 73 sélections, mais ne figurait déjà pas sur la liste des convoqués lors du rassemblement du mois dernier.

Sa non-sélection est l’unique grosse surprise de la liste de Song, qui pourra cependant compter sur la fougue de l’inévitable Vincent Aboubakar, pourtant mis de côté par Beşiktaş. A noter également le come-back d’André Onana, de retour avec les Lions après un an d’absence. Le Cameroun qui a remporté sa première CAN il y a quarante ans en terre ivoirienne, va tenter d’être sacré six ans après son dernière titre, glané contre l’Egypte (2-1). Pour cela, il faudra d’abord sortir d’un groupe difficile, composé du Sénégal (champion en titre), de la Guinée et de la Gambie.

Et tout ça sans l’ancienne terreur des pelouses de Ligue 1…

