Pronostic OM Monaco : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

Nos pronostics OM Monaco

L’OM dans le doute au Vél’

L’OM est en 3e position avec 9 points de retard sur le club de la capitale et 3 sur l’ASM. Ce dimanche, les hommes de De Zerbi jouent gros. En déplacement, Marseille se montre très impressionnant (18 points récoltés sur 21 possibles). En revanche, au stade Vélodrome, l’OM a un bilan trop satisfaisant avec 5 points pris en 5 réceptions. Battu par Auxerre (1-3) lors de son dernier match à domicile après un revers problématique face à Angers, Marseille a comme à chaque fois répondu en s’imposant à Lens (1-3) le week-end dernier malgré une première mi-temps ratée. Dans son ambition de vouloir s’installer durablement sur le podium et venir concurrencer le PSG, l’OM doit trouver son rythme de croisière sur son sol.

Lille dans la continuité

En face, Monaco sort d’une rencontre frustrante face au Benfica. En effet, les Monégasques ont longtemps pensé décrocher les 3 points de la victoire contre les Portugais mais ont été punis lors des dernières minutes, lorsqu’ils étaient en infériorité numérique. Le scénario du match est difficile à digérer car le club portugais aurait certainement mérité de finir à 10 en première période, mais l’arbitre en a décidé autrement. Toujours dans le coup pour la qualification, Monaco a une très belle opportunité de relever la tête lors de ce déplacement à Marseille. En L1, le club de la Principauté se montre très régulier dans ses performances puisqu’il a seulement perdu à Nice et contre Angers. Lors des dernières rencontres nationales, les Monégasques ont affiché leur supériorité contre Strasbourg (1-3) et face à Brest (3-2) dans des matchs à buts.

Des bobos et des retours de chaque côté

Arrivé dans les derniers jours du mercato du côté de l’OM, Maupay a largement pris les devants sur Wahi. L’ancien Niçois et Stéphanois sort d’un très bon match à Lens où il a livré 2 passes décisives. Pour ce choc, De Zerbi fait face à quelques incertitudes puisque les Cornelius, Carboni, Lirola ou Harit sont touchés. Du côté de Monaco, Adi Hutter peut compter sur un retour important puisque Balogun a retrouvé le groupe. L’international américain devrait apporter son efficacité sur le front de l’attaque, car Embolo a failli dans ce domaine malgré son activité. Avec les Ben Seghir, Golovin, Minamino, Akliouche ou Zakaria, Monaco dispose d’un très bel effectif capable d’enchainer les matchs à haute intensité.

Les compositions probables pour ce OM – Monaco :

OM : Rulli – Murillo, Balerdi, Kondogbia, Merlin – Rongier, Höjbjerg, Rabiot – Greenwood, Maupay, Rowe.

Monaco : Majecki – Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique – Camara, Zakaria – Akliouche, Ben Seghir, Golovin – Embolo.

Monaco accroche l’OM

La 13e journée de Ligue 1 se conclut par un choc entre les 2 poursuivants du Paris Saint-Germain. Ce déplacement réussit plutôt bien à Monaco qui ne s’est incliné que 2 fois lors des 13 dernières confrontations de championnat au Vélodrome. Déterminé à conserver sa 2e place, l’ASM devrait au moins signer un nul face à Marseille qui galère dans son stade cette saison. Un nouveau matchs à buts est possible pour ces deux équipes, et le partage des points n’est pas à écarter vu que Monaco a joué mercredi alors que l’OM peut se focaliser uniquement sur cette Ligue 1.

