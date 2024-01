Éliminé de la CAN, le Ghana vire son sélectionneur Chris Hughton

Les premières victimes de ce premier tour de CAN absolument dément.

Chris Hughton n’est plus le sélectionneur du Ghana. Après une Coupe d’Afrique ratée de la part des Black Stars (avant-derniers du groupe B avec deux petits points au compteur, insuffisant pour viser la qualification au tour suivant), la Fédération ghanéenne a annoncé cette décision ce mercredi, ajoutant qu’elle allait de fait « dissoudre l’équipe technique ». L’Irlandais de 65 ans, qui s’était fait agresser verbalement par un supporter après la défaite de son équipe contre le Cap-Vert (2-1), ne sera même pas resté un an à la tête de cette sélection. Peut-être le reverra-t-on prochainement sur un banc anglais : Hughton a déjà coaché Newcastle, Birmingham, Norwich, Brighton ou encore Nottingham Forest par le passé.

The Ghana Football Association wishes to announce that Chris Hughton has been relieved of his duties as head coach of the senior National team with immediate effect.https://t.co/MjDiKZZfPV

— 🇬🇭 Ghana Football Association (@ghanafaofficial) January 23, 2024