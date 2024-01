Le sélectionneur du Ghana insulté après la défaite concédée face au Cap-Vert

L’étoile du Ghana ne brille plus.

À l’issue de la défaite du Ghana contre le Cap-Vert ce dimanche (2-1), concédée dans le temps additionnel, un supporter a agressé verbalement le sélectionneur ghanéen Chris Hughton à l’hôtel de l’équipe du Ghana.​ D’après un journaliste de la chaîne StarTimes Ghana​, présent à la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire, l’agresseur a été retenu par certains diplomates ghanéens, pour éviter une confrontation physique et l’intervention de la police ivoirienne.

After 🇬🇭 @GhanaBlackstars defeat to The Blue Sharks of Cape Verde 🇨🇻,an unidentified 🇬🇭 supporter approached Coach Chris Hughton and “VERBALLY” assaulted him to the extent he had to be restrained by others around to prevent the confrontation turning messy. No arrest was made pic.twitter.com/6bwHWOkDgB

