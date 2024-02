Les États-Unis fixent leur préparation avant la Copa América

La Team USA a son programme.

La Copa América se tiendra aux États-Unis du 20 juin au 14 juillet et le pays hôte a déjà concocté sa préparation avant son entrée dans la compétition. Les USA recevront la Colombie le 9 juin au FedEx Field (Maryland) et le Brésil le 12 juin au Camping World Stadium (Orlando). « Avoir l’occasion de jouer contre le Brésil est spécial, a expliqué le sélectionneur Gregg Berhalter dans un communiqué. Lorsque vous parlez de vouloir nous mettre au défi contre les meilleures équipes du monde, vous ne pouvez pas demander beaucoup mieux que le Brésil. »

La Seleção sera bien sûr de la partie dans ce tournoi élargi à seize équipes afin d’inclure six pays de la CONCACAF, qui couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes. Pour les États-Unis, une qualification en quarts de finale est envisageable après avoir hérité du groupe C dans lequel se trouvent la Bolivie, le Panama et l’Uruguay.

Il manquera juste l’éternel Landon Donovan pour que la fête soit totale.