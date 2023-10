L’Allemagne bat les États-Unis pour la première de Julian Nagelsmann

États-Unis 1-3 Allemagne

Buts : Pulisic (27e) pour la Team USA // Gündoğan (39e), Füllkrug (58e) et Musiala (61e) pour la Mannschaft

L’ère Julian Nagelsmann débute par une victoire.

Pour la première de l’ancien du Bayern dans le costume de sélectionneur, l’Allemagne s’est imposée face aux États-Unis (1-3) dans le Connecticut. Il a pourtant vu son équipe concéder l’ouverture du score après une percée côté gauche de Christian Pulisic, qui a déclenché une frappe splendide dans la lucarne de Marc-André ter Stegen (1-0, 27e). Avant ce petit bijou, la Mannschaft avait pourtant poussé et vu Florian Wirtz trouver le poteau. Un Matt Turner heureux et décisif sur une tentative de Niclas Füllkrug, avant de craquer avant la pause en relâchant un ballon sur lequel İlkay Gündoğan a sauté tel un renard pour égaliser (1-1, 39e).

Un match plutôt rythmé qui a tourné à l’avantage de l’Allemagne, qui a inscrit deux buts supplémentaires en l’espace de trois minutes. Turner avait retardé l’échéance face aux intenables Gündoğan et Füllkrug, mais ce dernier a fini par planter suite à une bonne passe de Robin Gosens et un plat du pied clinique (1-2, 58e). Dans la foulée, le buteur est devenu passeur pour servir Jamal Musiala, qui n’a pas marqué le but le plus compliqué de sa carrière (1-3, 61e). Un break et une rencontre pliée, la suite perdant en intensité avec une ribambelle de changements (six de chaque côté). Niklas Süle a bien tenté de se faire plaisir en signant une reprise de volée au-dessus, mais le score n’a pas bougé et les Allemands ont évité un baptême compliqué à Nagelsmann.

Et maintenant, direction Philadelphie pour se frotter au Mexique. Sympa, cette tournée américaine.

États-Unis (4-3-3) : Turner – Dest, Richards (Carter-Vickers, 65e), Ream, Scally – McKennie (Cardoso, 75e), Musah, Reyna (De La Torre, 46e) – Weah (Aaronson, 64e), Balogun (Pepi, 65e), Pulisic (Paredes, 75e). Sélectionneur : B.J. Callaghan.

Allemagne (4-2-3-1) : Ter Stegen – Tah, Hummels (Süle, 64e), Rüdiger, Gosens – Wirtz (Havertz, 64e), Groß (Goretzka, 71e) – Musiala (Führich, 81e), Gündoğan, Sané (Brandt, 71e) – Füllkrug (Müller, 81e). Sélectionneur : Julian Nageslmann.

