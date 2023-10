Pronostic États-Unis Allemagne : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Allemagne version Nagelsmann débute par une victoire contre les États-Unis

Éliminée en 8es de finale du dernier Mondial par les Pays-Bas, la sélection américaine avait affiché un visage intéressant pour un groupe en devenir qui vise la Coupe du monde 2026, organisée en partie sur ses terres. Depuis ce revers, les États-Unis ont remporté la Ligue des nations nord-américaine en dominant le Canada en finale. Ensuite, comme la plupart des sélections, les USA ont envoyé une équipe fortement remaniée pour disputer la Gold Cup, où ils ont été battus en demi-finales par le Panama. À la suite de cette élimination, les hommes de Gregg Berhalter ont repris leur marche en avant avec des succès face à l’Ouzbekistan (3-0) et contre Oman (4-0) en amical. Pour ce rassemblement, la sélection américaine s’appuiera sur Turner, Ream, Dest, McKennie, Musah, Reyna, Pulisic, Aaronson ou Weah.

Le mois dernier, Hansi Flick n’avait pas résisté à la nouvelle défaite concédée par l’Allemagne contre le Japon et a été licencié à moins d’un an du championnat d’Europe organisé sur son sol. Dans l’attente de nommer un nouvel entraîneur, le Nationalelf a retrouvé quelques couleurs en s’imposant face à une équipe de France fortement remaniée (2-1) avec Rudi Völler à sa tête. Depuis, la fédération allemande a trouvé un accord avec Nagelsmann qui dirigera l’Allemagne jusqu’à l’Euro. Pour sa première liste, l’ancien coach du Bayern est resté dans la lignée de son prédécesseur avec les convocations de Rüdiger, Thiaw, Kimmich, Goretzka, Wirtz, Gündogän, Müller, Füllkrug ou Havertz. Exceptionnels avec leur club du Bayern Munich, Leroy Sané et Jamal Musiala devraient être les hommes clés du retour au 1er plan des Allemands. Revigoré par son succès sur la France et l’arrivée de Nagelsmann, l’Allemagne devrait se sortir du piège face à une jeune équipe des États-Unis, dans ce match joué au Connecticut.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

