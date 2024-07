Deux ans avant une Coupe du monde à domicile, les États-Unis limogent leur sélectionneur

Biden peut en prendre de la graine.

Huit jours après l’élimination des États-Unis contre l’Uruguay (0-1) dès la phase de poules de la Copa América, la Fédération américaine de football a annoncé avoir démis de ses fonctions son sélectionneur, Gregg Berhalter, ce jeudi. Son remplaçant n’a pas encore été choisi, comme précisé dans le communiqué d’US Soccer, mais les recherches sont d’ores et déjà en cours pour trouver « la bonne personne pour guider la sélection vers une nouvelle ère de succès », notamment en vue de la Coupe du monde 2026, organisée partiellement sur le territoire étasunien (ainsi qu’au Mexique et au Canada).

Nommé sur le banc des États-Unis en décembre 2018, Gregg Berhalter est devenu le premier Américain à participer à la Coupe du monde en tant que joueur puis comme sélectionneur, après avoir emmené le pays jusqu’aux huitièmes de finale du Mondial 2022 au Qatar. Ce sosie de Jason Statham avait fait parler de lui en janvier 2023 après l’ouverture d’une enquête pour des faits de violences conjugales, qu’il avait reconnus. Mis en retrait pendant quelques mois, l’ancien joueur de 50 ans était donc finalement resté en poste, considéré par le directeur sportif de la fédération comme la « personne idéale » pour le banc américain.

Gregg Berhalter has been relieved of his duties, effective immediately » https://t.co/sHi1ss2QDe pic.twitter.com/pkHAiCRGnP

— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) July 10, 2024