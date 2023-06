Gregg Berhalter de retour à la tête de la sélection des États-Unis

De la continuité pour les Américains.

Malgré leur sortie de route dès le premier tour du dernier Mondial, les États-Unis avaient montré une bonne image au Qatar, qui laissait penser que la prochaine échéance pourrait être signe de réjouissances. Mais tout n’a pas été si simple depuis, notamment en interne, puisqu’au mois de janvier dernier, Gregg Berhalter s’est retrouvé au cœur d’une enquête pour violences conjugales. La fédération étasunienne a finalement choisi de renouveler sa confiance envers lui pour diriger la sélection américaine lors de la prochaine Coupe du Monde, qui se jouera en partie à domicile.

« Gregg possède cette vision, ainsi que l’expérience sur et en dehors du terrain pour faire progresser cette équipe. Nommer le bon entraîneur principal pour une équipe nationale est une décision cruciale qui reflète l’identité de l’U.S. Soccer et jette les bases du développement du football dans tout le pays pour les années à venir. Je suis convaincu que Gregg est la personne idéale pour ce poste et je suis impatient de travailler en partenariat avec lui », a déclaré Matt Crocker, le directeur sportif de la sélection américaine, et donc semble mettre de côté pour le moment l’affaire qui avait secoué le football étasunien en début d’année.

Et Danielle Reyna tire la tronche.

