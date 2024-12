La Premier League demande à ses clubs de faire barrage à la dernière volonté gouvernementale

La Premier League choisit le catenaccio.

Un duel s’annonce entre la Premier League et le gouvernement. La première a décidé de faire bloc en défense. En cause ? Le gouvernement travailliste de Keir Starmer souhaite créer un régulateur indépendant du football anglais. En réponse, la Premier League a demandé à ses clubs d’envoyer une lettre type à leurs députés locaux dans le cadre d’une campagne de lobbying visant à limiter les futurs pouvoirs du régulateur indépendant du football révèle The Athletic.

Ce nouveau régulateur aura la capacité de vérifier que les clubs disposent de suffisamment de fonds pour fonctionner de manière durable et pourra intervenir si ce n’est pas le cas. Il aura en dernier recours le pouvoir d’imposer des sanctions avec la force de la loi, selon The Guardian.

« Don’t touch my Premier League »

La missive commence par un petit rappel : 1,5 milliard de fans dans 189 pays, 8 milliards de livres générés chaque année pour l’économie britannique, près de 100 000 emplois soutenus. En gros, la Premier League, c’est un mastodonte qui fait briller le Royaume-Uni à l’international et ce régulateur pourrait mettre en danger ses exploits.

Dans sa lettre, la Premier League met en garde : « Dans sa quête de stabilité, le régulateur pourrait tuer notre compétitivité ». Selon la PL, cela pourrait poser deux risques majeurs. Un : des règles trop strictes freineraient les clubs ambitieux prêts à titiller les gros, transformant la Premier League en une ligue « fermée ». Deux : le pouvoir du régulateur de forcer la ligue à partager davantage ses revenus avec la Ligue de football anglais.

Depuis que l’idée d’un régulateur a été relancée en 2021, la Premier League joue la montre, le Championship lui applaudit des deux mains. Pour les divisions inférieures, ce régulateur est vu comme l’espoir d’une redistribution plus équitable des richesses du foot anglais.

Keynes approuve.

