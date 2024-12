Le refus de Mazraoui pousse Manchester United à abandonner une initiative en soutien à la communauté LGBTQ+

Bien que le football soit à l’heure de l’évolution quant aux discriminations et a l’inclusion de la communauté LGBTQIA+, Noussair Mazraoui décide à lui seul de faire capoter une campagne de sensibilisation entreprise par Adidas et son club, comme révélé par The Athletic.

Tandis que l’équipementier allemand et le club mancunien avaient prévu et conçu une capsule de vestes de pré-match en soutien de la cause, au coloris arc-en ciel, le joueur marocain, homme fort du moment dans ce collectif des Red Devils, s’est vu accorder un droit de véto. En effet, quelques heures avant le match contre Everton dimanche dernier, Mazraoui décide de s’opposer au port de la veste pour des raisons religieux, ce qui a poussé le club à annuler ses plans, précise le média américain.

Un changement de plan de dernière minute problématique

Le club de Sir Alex Ferguson, pourtant très avant-gardiste sur cette cause, semble avoir renié ses valeurs, et créé des mésententes et conflits en internes, alors que des joueurs majeurs de l’équipe comme Harry Maguire, Johnny Evans ou encore Bruno Fernandes étaient les figures de proues de cette campagne anti-discrimination à travers les réseaux sociaux et le site du club.

A statement from Rainbow Devils following the @AdamCrafton_ article in @TheAthleticFC https://t.co/zSoBBdydEm — Rainbow Devils (@RainbowDevils) December 4, 2024

De même pour le Rainbow Devils, le kop de supporters pro-LGBTQIA+ existant depuis 2019, qui payera les dommages collatéraux de cet acte égoïste, approuvé par la direction. Enfin, bien au-delà de l’aspect sportif, le club risque des retombées économiques. Une source interne de chez Adidas explique à The Athletic que du côté de l’équipementier (avec lequel MU a un contrat s’élevant quasiment à un milliard d’euros), le changement de plan de dernière minute n’a pas du tout été apprécié.

Pronostic Arsenal Manchester United : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Premier League