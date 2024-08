Manchester United va chiper deux joueurs au Bayern

L’Ajax Bayern de Manchester.

Vaincu hier aux tirs au but par Manchester City pour son premier match officiel de la saison, Manchester United compte bien se renforcer jusqu’au bout du mercato. Les dirigeants mancuniens vont d’ailleurs faire d’une pierre deux coups en allant piocher dans l’effectif du Bayern : selon The Athletic, Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui vont quitter Munich et rejoindre l’Angleterre, pour cinq ans chacun. Les deux joueurs, qui sont passés par l’Ajax, connaissent bien Erik ten Hag, et retrouveront d’anciens partenaires tels qu’Antony, André Onana, Lisandro Martínez. Les Red Devils lâcheront 50 millions d’euros, bonus compris, pour le défenseur central néerlandais, et vingt millions d’euros pour le latéral marocain. Celui-ci pourrait d’ailleurs remplacer numériquement Aaron Wan-Bissaka, sur le départ.

🚨 EXCLUSIVE: Man Utd agree deal with Bayern Munich for Matthijs de Ligt. €45+5m, 5+1yr, pending medical 🚨 #MUFC €15+5m Noussair Mazraoui bid accepted ⬆️ Rests on Wan-Bissaka: #WHUFC agree £15m fee, medical slated Sun/Mon, finalising exit@TheAthleticFC https://t.co/b8kilivhMs — David Ornstein (@David_Ornstein) August 10, 2024

Il ne manque plus que Frenkie de Jong, Dušan Tadić et Hakim Ziyech.

Info So Foot : un défenseur français courtisé par le Bayern Munich et Manchester United