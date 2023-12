Le Bayern éjecte Manchester United hors d’Europe

Manchester United 0-1 Bayern Munich

But : Coman (71e)

Le printemps européen se fera sans Manchester United. Contraints de s’imposer face au Bayern Munich pour espérer accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions ou, au minimum, être reversés en Ligue Europa, les Red Devils n’ont pas fait le nécessaire et se sont une nouvelle fois inclinés ce mardi (0-1), terminant piteusement à la dernière place de leur groupe. L’unique but de la partie a été inscrit par Kingsley Coman, qui a permis aux Bavarois de l’emporter sans trop forcer.

United n’a jamais réussi à hausser le ton

Déjà qualifié et assuré de finir premier du groupe, le Bayern aurait pu se permettre de se déplacer en touriste. Mais cela aurait fait mauvais genre, assurément, surtout après avoir reçu une claque à Francfort en championnat (5-1). Alors, les Munichois ont attaqué cette rencontre avec leur équipe type et l’intention de prendre le jeu à leur compte. Ce qu’ils ont fait, sans pour autant être particulièrement menaçants, à l’image d’une frappe trop écrasée de Harry Kane (10e) et d’un Leroy Sané tonique, mais trop maladroit. En face, les Mancuniens ont très vite semblé bien plus consistants et impliqués que contre Bournemouth, samedi dernier (0-3). Ils n’ont pas proposé grand-chose offensivement en première période, c’est vrai, mais ils se sont au moins employés à défendre avec beaucoup de rigueur, et cela représentait déjà un réel progrès par rapport à leurs précédentes prestations européennes.

🏆 #UCL 😵💫 Kingsley Coman assomme Manchester United sur un CAVIAR d'Harry Kane ! 😰 Les Red Devils sont au bord de l'élimination !!#MUNFCB pic.twitter.com/727xp46bnv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 12, 2023

Pour s’offrir un avenir européen, United ne pouvait cependant pas se contenter de tenir son adversaire en respect. Il fallait en montrer davantage, prendre des risques, bref, allumer une étincelle susceptible d’embraser Old Trafford et son public plutôt boudeur. Cette étincelle, elle n’a toutefois jamais vu le jour. Empruntés, peu inspirés, les Red Devils ne se sont que trop rarement approchés du but de Manuel Neuer, qui a passé une soirée somme toute assez paisible. Ses coéquipiers n’ont pas non plus eu besoin de se sublimer, mais un seul éclair a suffi pour faire la différence. À la conclusion d’un beau mouvement collectif, agrémenté d’une subtile déviation de Kane, Kingsley Coman a eu le sang-froid nécessaire pour battre André Onana de près et plonger, une bonne fois pour toutes, la tête des locaux au fond du seau (0-1, 71e). Avec seize points pris sur dix-huit, le Rekordmeister a bouclé une phase de groupes quasi parfaite et sera, comme d’habitude, l’une des écuries à éviter lors des huitièmes de finale. Rien à voir avec la campagne apocalyptique de Manchester United, dernier d’un groupe qui n’était pourtant pas le plus relevé de la compétition. Mais, à l’évidence, la troupe d’Erik ten Hag ne méritait pas mieux que pareille issue.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Dalot, Varane (Mainoo, 80e), Maguire (Evans, 40e), Shaw (Wan-Bissaka, 46e) – McTominay, Amrabat – Antony (Pellistri, 75e), Bruno Fernandes, Garnacho (Mejbri, 75e) – Højlund. Entraîneur : Erik ten Hag.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer – Mazraoui (Laimer, 46e), Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman (Tel, 77e), Musiala (Müller, 67e), Sané (Guerreiro, 90e) – Kane. Entraîneur : Thomas Tuchel.

