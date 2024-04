Franz Beckenbauer aura sa statue devant l’Allianz Arena, aux côtés de Gerd Müller

Le Bayern n’a pas perdu la main.

Le Bayern Munich a pris la décision d’honorer Franz Beckenbauer, décédé le 7 janvier dernier à l’âge de 78 ans, en approuvant un projet de statut à son effigie, mené par la Kurt-Landauer Stiftung, une association de supporters du club bavarois fondée en 2017, et déjà à l’origine de la statue dédiée à Gerd Müller, sur l’esplanade devant l’Allianz Arena.

Franz Beckenbauer will be honoured with a bronze statue, 1.5 times his life size, in front of the Allianz Arena, by the side of Gerd Müller's statue. The implementation is expected to take around 1.5 years

Bayern fans, club members and fan clubs can donate to the project here:… pic.twitter.com/rHfDMtN3Sj

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 21, 2024