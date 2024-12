Footox épisode 24 : Vinicius Júnior, qui est vraiment le deuxième du dernier Ballon d’or ?

Vini, vidi, Footox.

À l’occasion de la sortie du nouveau numéro de So Foot ce jeudi et d’un gros portrait qui lui est dédié, focus sur le joueur, l’homme et le concurrent au poste d’ailier gauche de Kylian Mbappé. Un épisode enregistré et présenté par Andrea Chazy, Javier Prieto Santos, Marc Hervez et Clément Gavard.

Retrouvez l’épisode 24 de Footox, en ligne depuis ce mardi, avec au menu un spécial Vinicius Júnior dans lequel les intervenants parlent de la progression du Brésilien, de sa place au Real Madrid, de son immense déception au dernier Ballon d’or et bien sûr de sa relation sur le terrain avec son nouveau copain, Kylian Mbappé.

Pour écouter l’épisode depuis les plateformes de stream audio.

→ Pour s’abonner à So Foot Arena, c’est par ici. Et c’est 4,99 euros par mois ou 39 euros par an, sans engagement, pour plein de podcasts (Footox, Vu du banc, Tellement pied, Projet de jeu avec des entraîneurs, etc.), un accès illimité au magazine SO FOOT en digital et bien d’autres surprises.

Kylian Mbappé va sortir du silence