Tim Howard estime que Pep Guardiola « a ruiné le football »

Pas de solidarité entre chauves pour Tim Howard.

Retraité depuis 2020, l’ancien gardien de la Team USA ne semble pas porter Pep Guardiola dans son cœur. Lors d’une discussion avec Jamie Carragher et Gary Neville pour le podcast anglais It’s Called Soccer ! , le légendaire portier d’Everton a vivement critiqué le jeu de possession mis en place par l’entraîneur espagnol depuis plus de quinze ans et qui a inspiré toute une génération d’entraîneurs. « Pep Guardiola a ruiné le football dans tous les sens du terme, a expliqué Howard. Il a dit à tout le monde que l’on pouvait jouer de cette manière, mais ce n’est pas vrai. Seules trois équipes dans le monde peuvent le faire correctement. Parfois, il faut être plus pragmatique. »

Le barbu a ensuite mis en avant le jeu plus flexible développé par Mauricio Pochettino, le nouveau sélectionneur des États-Unis, qui semble mieux convenir à sa vision personnelle du football. « Si vous regardez ses meilleures équipes à Tottenham, ses joueurs avaient la possibilité de s’exprimer, mais ils étaient en fin de compte très solides défensivement. S’il tente d’inculquer ces idées, les États-Unis ont suffisamment de joueurs dans les zones offensives pour être dangereux. »

Qu’on rassure Howard : ce n’est pas demain la veille que Guardiola se rabattra sur la sélection étasunienne.

