Mauricio Pochettino nommé sélectionneur des États-Unis

Make America great again. Enfin, pas avec Donald Trump, hein.

Les États-Unis ont vu grand pour leur objectif Coupe du monde 2026. Ce mercredi, via un communiqué, la Fédération américaine a annoncé la nomination de l’ancien entraîneur du PSG Mauricio Pochettino à la tête de sa sélection nationale pour les deux années à venir. Sans coach depuis le licenciement de Gregg Berhalter au bout d’une Copa América ratée, Christian Pulisic et ses partenaires sont actuellement en difficulté, en témoigne le match nul concédé face à la Nouvelle-Zélande (1-1) en amical dans la nuit de mardi à mercredi.

Un joli défi pour le technicien argentin qui n’avait pas été reconduit par Chelsea en fin de saison dernière. « Pochettino, 52 ans, est un manager expérimenté et très respecté qui a connu des succès dans plusieurs grands clubs européens, dont Tottenham Hotspur, le Paris Saint-Germain et Chelsea. Connu pour sa capacité à bâtir des équipes au style de jeu dynamique, il prendra désormais la tête de l’USMNT, apportant sa vaste expérience et son sens tactique pour mener l’équipe à la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur son sol natal », déclare la Fédération dans son communiqué.

Introducing… #USMNT Head Coach Mauricio Pochettino 🇺🇸 — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2024

« L’énergie, la passion et la soif de réaliser quelque chose de vraiment historique m’ont convaincu. L’opportunité de diriger l’équipe nationale masculine des États-Unis, devant des fans tout aussi passionnés que les joueurs, est quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer. Je vois un groupe de joueurs pleins de talent et de potentiel et, ensemble, nous allons construire quelque chose de spécial dont toute la nation pourra être fière », a réagi Mauricio Pochettino.

Pour cela, il faudra faire sans Cole Palmer.

