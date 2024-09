Vingt ans après, Saint-Marin remporte son premier match en compétition officielle

Saint-Marin 1-0 Liechtenstein

But : Sensoli (53e)

Vingt ans, quatre mois et sept jours plus tard…

Ils l’ont fait ! Plus de 20 ans après ses débuts dans le football international, Saint-Marin a remporté son premier match en compétition officielle ce jeudi soir face au Liechtenstein (1-0). Les visiteurs se sont d’abord vu refuser un but pour hors-jeu, avant que le sort ne bascule en faveur de la petite enclave dans un stadio Olimpico de Serravalle heureux comme jamais. La délivrance est venue du bout du pied de Nicko Sensoli, plus prompt que le gardien adverse Benjamin Büchel pour pousser le ballon au fond en début de seconde période. Suffisant pour voir le jeune milieu offensif de 19 ans marquer l’histoire de son pays.

🇸🇲 Saint-Marin a enregistré la 1ère victoire de son histoire en compétition officielle (5 nuls, 171 défaites). #NationsLeague — Stats Foot (@Statsdufoot) September 5, 2024

Prochain adversaire des Biancoarruzzi dans ce groupe de Ligue des nations D, c’est tout Gibraltar qui tremble.

