Saint-Marin rattrape Gibraltar dans le temps additionnel

Saint-Marin 1-1 Gibraltar

Buts : Nanni (SP, 90e +2) pour Saint-Marin // Walker (SP, 11e) pour le Rocher.

Il est là, le match du soir.

La trêve internationale est moins spectaculaire qu’un multiplex de Ligue 2 ou de National, mais Saint-Marin et Gibraltar s’en fichent. Dans la Ligue 4 de la Ligue des nations, les deux petits Poucets pas très bons mais meilleurs que le Liechtenstein, dernier de leur groupe, ne se sont pas départagés. 1-1, et Saint-Marin, dernier au classement FIFA, peut être fier : le micro-État a gagné un match et arraché deux matchs nuls en 2024.

Pour Gibraltar, l’inévitable Liam Walker, 36 ans, a marqué sur penalty en début de match. Le capitaine renforce plus que jamais son statut de meilleur buteur de l’histoire de la sélection. Sept buts, c’est splendide. Nicola Nanni lui a répondu sur le gong en fin de match.

Déjà hâte du prochain match des nuls.

Gibraltar ou Saint-Marin, qui est le plus fort des nuls ?