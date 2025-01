La Belgique remercie Domenico Tedesco

Un Dodo de plus qui disparaît.

L’info était dans les cartons, elle est désormais confirmée. Ce vendredi 17 janvier, peu avant l’heure de passer à table, l’Union belge de football a annoncé qu’elle se séparait de son sélectionneur national Domenico Tedesco. Nommé en février 2023 sur le banc des Diables rouges, l’Allemand de 39 ans quitte son poste au terme de 24 rencontres dirigées et dont il a remporté la moitié (six nuls et six défaites, 1,75 point de moyenne par match).

Arrivé en remplacement de Roberto Martinez, Tedesco (qui débutait alors sa carrière internationale) a commencé son bilan en fanfare en enchaînant 14 matchs sans défaite, de quoi conforter la Belgique dans son titre de championne du monde des matchs amicaux, le tout en amorçant la transition post-génération dorée en lançant de nombreux jeunes. Mais les ennuis commencent à partir de l’Euro 2024 et une défaite d’entrée de jeu face à la Slovaquie (0-1) et une phase de groupe achevée par une démonstration de non-jeu contre l’Ukraine (0-0) qui vient briser le lien avec les supporters, lesquels lui reprochent en plus ses choix tactiques (à commencer par la titularisation de Yannick Carrasco arrière gauche et une double pointe Lukaku-Openda qui n’a jamais vraiment fait ses preuves).

L’élimination par la France au tour suivant est alors logique et vient souffler sur les braises des détracteurs de l’ancien coach du RB Leipzig, déjà mis à mal par le conflit ouvert qui l’oppose à Thibaut Courtois. La série de cinq matchs consécutifs sans gagner pour terminer 2024 aura eu raison de la peau de Tedesco et ce, alors que la Belgique s’apprête à disputer les barrages de maintien en Ligue A des nations face à l’Ukraine, les 20 et 23 mars prochains.

Son successeur n’est pas encore connu mais, selon les informations du quotidien flamand Het laatste Nieuws, le directeur sportif de l’Union belge Vincent Mannaert aurait déjà arrêté sa shortlist, sur laquelle on retrouverait notamment Thierry Henry et Rudi Garcia. Problème, le premier a déclaré sur RMC qu’il n’était même pas au courant.

En même temps, il faudra avoir les reins solides pour plonger dans un tel panier de crabes.

