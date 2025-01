Rudi Garcia et Thierry Henry ciblés pour entraîner la sélection belge

Les Diables rouges comptent encore se servir à l’étranger.

Depuis la fin de l’ère Marc Wilmots en 2016, la Belgique a successivement nommé deux sélectionneurs étrangers, Roberto Martínez puis Domenico Tedesco. Ce dernier étant plus que jamais sur un siège éjectable, la fédé belge songe cette fois à se tourner vers son meilleur ennemi, la France. Selon Le Soir, elle aurait mis Rudi Garcia et Thierry Henry en tête de sa short list.

Si les dirigeants belges vont au bout de leurs idées, ils nommeraient alors pour la première fois un entraîneur français à la tête de leur sélection. Parmi les deux options citées, celle de Rudi Garcia semble être la plus crédible, lui qui est sans emploi depuis son éviction de Napes fin 2023. Avec un beau CV (Lille, Rome, Marseille, Lyon et plus récemment l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo), Rudi Garcia aurait également une bonne image en Belgique, lui qui était sur le banc des Dogues, lorsqu’Eden Hazard a éclos sous le maillot du LOSC.

Henry de retour de l’autre côté de la frontière ?

Thierry Henry, lui, a l’avantage de connaître le pays par cœur, après avoir occupé différents postes d’adjoint sous deux mandats différents (de 2016 à 2018 puis de 2021 à 2023), toujours sous la houlette de Roberto Martínez. De passage chez nos confrères de RMC ce mardi soir et également cité pour prendre la suite de Deschamps (même s’il cède la prio’ à Zizou), Thierry Henry a démenti toute approche de la fédé belge, mais se dit tout de même « ouvert à tout ». Au chômage depuis sa médaille d’argent reçue à la tête de la sélection française pour les JO de Paris, Titi pourrait potentiellement retenter l’aventure belge une troisième fois.

Et Habib Beye ? Non ? Toujours pas ?

