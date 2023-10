Coupe du Liechtenstein : l’incroyable parcours du FC Balzers

Attention, un Vaduz peut en cacher un autre.

Peut-on se farcir trois fois le même adversaire lors d’une compétition à élimination directe ? Difficile de répondre oui, et pourtant, c’est ce qui arrive au FC Balzers. Après avoir sorti l’équipe B du FC Vaduz en huitièmes de la Coupe du Liechtenstein, 1-0, puis balayé l’équipe C en quarts, 6-1, les Bleu et Jaune retrouveront l’équipe A, titrée à 49 reprises dans la compétition, en demies dans quelques semaines. La faute, évidemment, au faible nombre de clubs présents dans ce pays d’à peine 40 000 habitants.

À moins que ce ne soit la preuve qu’il n’y a pas qu’à l’UEFA que les tirages au sort font bien les choses.

Aldo Kalulu victime de racisme face à Vaduz