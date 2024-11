Reece James a vraiment la poisse

129.

Ce n’est pas le montant du prochain joueur acheté par Chelsea, mais le nombre de matchs manqués par le pauvre Reece James. Alors qu’il venait de retrouver les terrains et de disputer ses quatre premiers matchs de la saison, le capitaine des Blues est encore touché aux ischio-jambiers et ne sera pas de la partie contre Leicester ce week-end, a fait savoir son entraîneur Enzo Maresca.

Une neuvième blessure aux ischio-jambiers

À seulement 24 ans, l’international anglais en est déjà à sa 20e blessure durant sa carrière, dont 9 aux ischios (1 fois en 2020, 2021, 2022, 4 fois en 2023 et 2 fois en 2024). Le même pépin qui l’avait tenu écarté des pelouses durant la présaison, même si la gravité serait minime cette fois, selon le média britannique The Times.

« Je sais que ce n’est pas facile, mais si à chaque fois qu’il se blesse, cela devient difficile pour lui, pour moi, c’est encore pire », a déploré le coach italien, qui avait déjà fait comprendre qu’il attendait plus de lui. James s’est contenté d’un message pour les fans sur Instagram : « Aux personnes qui comprennent et respectent ce que je vis, je vous apprécie beaucoup… Votre soutien et vos messages gentils vont plus loin que vous ne pourriez jamais l’imaginer. »

Allez, donnez-lui un peu d’amour.

