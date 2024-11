Rúben Amorim présente ses principes pour Manchester United

« Je suis à ma place. »

Pour sa toute première interview depuis qu’il a pris les commandes de Manchester United, Rúben Amorim transpire la confiance devant Gary Neville sur Sky Sports. Il pose les bases, parle avec charme et franchise, et laisse entrevoir la patte qu’il compte imposer à Old Trafford.

Un empire à reconstruire

Amorim découvre les coulisses du géant United et l’ampleur du défi qui l’attend : « C’est si grand, avec tellement de départements… Il faut être plus qu’un coach, il faut être quelque chose d’autre. Mais je suis prêt, déroule-t-il. À Manchester, tu sens le poids des années. Et tu as envie d’en faire partie. Si tu gagnes ici, c’est différent que dans d’autres clubs en Angleterre. »

<iframe loading="lazy" title=""This is my place" ❤️ | Ruben Amorim's first interview as Man United Head Coach" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/kq89H0BEc_0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Sa vision passera notamment par du pressing haut, dit-il, mais pour cela il faudra dépasser deux obstacles majeurs : la condition physique et la conservation de balle. L’entraîneur ne cache pas les chantiers à venir : « Nous devons être de meilleurs athlètes. Pour pouvoir presser haut, il faut être très en forme. Notre problème, c’est avec le ballon : nous le perdons trop rapidement. Et comme nous le perdons trop rapidement, nous ne pouvons pas presser haut tout le temps. »

Quand la discussion glisse sur les comportements de certains joueurs, comme ceux qui prennent l’avion pour traverser les continents sur leurs jours off, Amorim préfère mettre en avant le club : « Ce n’est pas sur les joueurs qu’il faut faire reposer la responsabilité. C’est le club qui doit donner des directives et recréer une culture. C’est à nous de poser les standards. »

L’opération séduction a déjà commencé.

Rúben Amorim devra faire plus avec moins à Manchester United