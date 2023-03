Liverpool vient à bout de Wolverhampton

Liverpool 2-0 Wolverhampton

Buts : Van Dijk (73e) et Salah (77e) pour les Reds

Sourires retrouvés à Anfield.

Longtemps, Liverpool a laissé planer le doute d’un nouveau match frustrant au bout duquel, une fois de plus, des points essentiels dans la course à l’Europe seraient laissés en route. Mais à force de pousser face à une faible équipe de Wolverhampton, les Reds ont fini par trouver la faille (2-0), ce mercredi soir à Anfield en match en retard de la 7e journée. Une rencontre d’abord jouée sur un faux rythme, les hommes de Jürgen Klopp se montrant peu dangereux, à l’exception de Harvey Elliot (39e) et d’un pion refusé à Darwin Núñez, privé de bonheur à cause d’une faute au préalable de Diogo Jota sur Max Kilman (66e).

En chef de meute, c’est finalement Virgil van Dijk qui délivre Anfield. Sur un coup franc venu de la droite, le Néerlandais place une première tête repoussée par José Sá, mais le second ballon renvoyé par Jota revient sur la caboche du défenseur de Liverpool qui fait trembler les filets à bout portant (1-0, 73e). Quatre minutes plus tard, Mohamed Salah est à la conclusion d’une grosse accélération et d’un centre de Kóstas Tsimíkas (2-0, 77e). L’Égyptien est libéré, Anfield également et Liverpool (6e, 39 points) croit encore à fond à la qualification en Ligue des champions.

Et si Klopp nous sortait un nouveau tour de magie sur cette fin de saison ?

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold (Milner, 89e), Konaté, Van Dijk, Tsimíkas – Elliot, Fabinho, Bajčetić (Henderson, 79e) – Salah, Jota (Gakpo, 76e), Núñez (Firmino, 89e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Wolverhampton (4-2-3-1) : Sá – Semedo, Dawson, Kilman, Bueno (Aït-Nouri, 24e) – Neves, Lemina – Sarabia (Traoré, 46e), Moutinho (Podence, 64e), Nunes (Gomes, 64e) – Jiménez (Costa, 79e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

