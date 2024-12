Amazon s’excuse auprès de Liverpool et d’Arne Slot pour son commentaire sur la visite de l’arbitre à la mi-temps

Ça va pour cette fois.

Mené à la mi-temps face à Newcastle avec trois joueurs avertis en supplément, Arne Slot, entraîneur de Liverpool, avait été accusé par le présentateur d’Amazon Prime, Dan Walker, de s’être rendu dans le vestiaire d’Andrew Madley, l’arbitre de la rencontre, afin de lui demander des comptes. Cette démarche est interdite durant le match et aurait pu faire tache dans l’épopée fantastique des Reds jusqu’à présent.

L’information est arrivée jusqu’aux oreilles d’Eddie Howe. Une fois que les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (3-3), le coach de Newcastle avait réagi en affirmant : « Je ne pense pas que j’aurais pu y aller. Je pense que le vestiaire de l’arbitre est une boîte de Pandore et j’ai plutôt tendance à me concentrer sur mon équipe. »

La porte n’a pas été franchie

Sauf qu’Arne Slot n’est jamais entré dans ce fameux vestiaire. En effet, l’entraîneur néerlandais aurait seulement eu une discussion avec l’arbitre dans le tunnel et non dans son vestiaire comme Amazon l’indiquait. Selon le Times, Amazon Prime se serait excusé auprès des Reds et de leur boss concernant les propos tenus par son présentateur. Les leaders de la Premier League ont accepté ces excuses et considèrent désormais que l’affaire est close.

Chacun son rôle : en France, seuls les présidents peuvent se permettre de telles choses.

Pronostic Everton Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League