Pronostic Liverpool Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Pronostic Liverpool Wolverhampton : les Reds se reprennent

Ce mercredi, Liverpool retrouve Anfield après sa cuisante défaite en 8es de finale allers de la Ligue des champions face au Real Madrid (2-5). Ce revers confirme la difficile saison vécue par les Reds. 7e de PL, Liverpool accuse 5 points de retard sur Newcastle, qui occupe le dernier strapontin européen pour l’instant, car les Reds pourraient profiter de la victoire de Man U en Carabao Cup pour décrocher une place en Coupe d’Europe. Le week-end dernier, les protégés de Klopp ont livré une prestation décevante à Selhurst Park face à Crystal Palace (0-0). Pour cette rencontre, Klopp avait opéré 4 changements avec les titularisations de Jota, Matip, Keita et Milner. Comme souvent depuis le début de saison, il a manqué l’étincelle du côté de Liverpool. De plus, si les Reds ont retrouvé Firmino, Van Dijk ou Jota lors des dernières semaines, Darwin Nunez était absent. L’Uruguayen était certainement l’homme le plus en forme de Liverpool lors des dernières rencontres. L’ancien du Benfica devrait effectuer son retour ce mercredi pour affronter Wolverhampton contre lequel Liverpool avait pris une déculottée lors de l’aller il y a quelques semaines (3-0).

15e, Wolverhampton s’est repris depuis l’arrivée de Lopetegui et compte désormais 4 points d’avance sur la zone de relégation. Lors de la dernière journée, les Wolves sont allés chercher un nul sur la pelouse de Fulham (1-1) avec un but de Sarabia. Avant cela, les partenaires d’Adama Traoré avaient aligné de bonnes prestations face à Liverpool (3-0) et Southampton (1-2), mais avaient également montré qu’ils n’étaient pas pleinement guéris avec un revers surprenant à domicile face à Bournemouth (0-1). Dans une partie basse de tableau où la lutte pour le maintien est intense, chaque point a son importance pour conserver sa place dans l’élite. Dans cette affiche entre équipes convalescentes, Liverpool devrait être en mesure de relever la tête à Anfield après la claque reçue à l’aller.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Sans défenses immunitaires, Liverpool tousse sévère