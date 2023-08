Ça sent l’aigreur, non ?

La commission de discipline de la LFP et le corps arbitral de la rencontre de dimanche dernier entre Brest et Lens (3-2) ont fait amende honorable en retirant le carton rouge dont avait écopé Adrien Thomasson. Un cas assez rare qui permet au Savoyard de prétendre à sa place habituelle dans le groupe de Franck Haise pour la rencontre déjà capitale face au Stade rennais dimanche. Bruno Genesio redoute l’adversité lensoise, et la présence du milieu offensif n’arrange rien.

Surtout, l’entraîneur breton n’apprécie pas cette rétractation. « J’ai aussi vu que, maintenant, il y a l’arbitre, la VAR et la super VAR, a-t-il commenté en conférence de presse ce vendredi. […] C’est quoi la super VAR ? Eh bien, c’est quand un joueur prend un carton rouge par l’arbitre, que la VAR regarde s’il y a rouge et que, même si elle dit qu’il y a rouge, il y a la super VAR qui dit qu’il n’y a pas rouge. » Pourtant, Pep Genesio estime qu’il n’y avait effectivement pas de raison d’exclure Adrien Thomasson.

C’est juste de la peur, donc.