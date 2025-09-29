S’abonner au mag
Quand Jonathan Gradit revient sur son carton rouge avec Seko Fofana

Sans rancune.

Expulsé dès la 53e seconde de jeu lors de la rencontre entre Rennes et Lens ce dimanche soir, Jonathan Gradit est revenu sur son carton rouge express avec Seko Fofana, qu’il avait taclé pour mettre fin à une contre-attaque rennaise. Dans les couloirs du Roazhon Park, les deux anciens partenaires ont rejoué ce fait de jeu ensemble.

« Quand je te touche, je me dis : Non, c’est pas possible »

« Tu m’as mis une béquille ! », lâche d’abord Fofana, tout sourire, au moment de retrouver le défenseur lensois. Après que Jean-Louis Leca, le directeur sportif du RCL, a accusé en rigolant l’ancien milieu des Sang & Or d’avoir simulé, Gradit rétorque : « Quand je te touche, je me dis : “Non c’est pas possible.” Je me suis dit que tu n’allais pas voir la balle. En fait, tu contrôles et à ce moment j’ai ce mouvement. » Heureusement pour lui, malgré cette expulsion précoce, les Nordistes sont parvenus à revenir de Bretagne avec le point du match nul (0-0). Il sera en revanche automatiquement suspendu pour la rencontre face à Auxerre le week-end prochain.

Habib Beye, lui, avait moins la banane.

Les tops et les flops de Rennes-Lens

