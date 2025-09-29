Habib Beye a refusé que ses joueurs parlent à la presse après Rennes-Lens

Silence radio.

Le match entre Rennes et Lens était terminé depuis environ 30 minutes quand le service communication du club breton a fait savoir à la presse présente au Roazhon Park que le coach Habib Beye avait « pris la décision qu’aucun joueur ne prendra la parole après ce match ». Seul Alidu Seidu a pu glisser quelques mots au diffuseur Ligue 1+ lors du passage obligatoire devant le micro du diffuseur après la rencontre.

« Un point miraculeux »

L’explication est arrivée un peu plus tard en salle de presse. « Je leur ai dit que j’assumerai ce qui s’est passé et que je ne voulais surtout pas entendre des discours policés où on a la frustration qu’on peut avoir dans ce genre de match, s’est justifié Beye. J’ai dit aujourd’hui au groupe d’être satisfait du point qu’on a pris parce qu’il est miraculeux. On aurait pu en prendre deux ou trois, et le scénario et l’analyse du match auraient été bien différents. C’est à moi de me poser les bonnes questions pour que cette équipe soit beaucoup plus constante et qu’elle montre de la personnalité dans tous les contextes. »

Avantage Pierre Sage.

