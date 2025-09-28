S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J6
  • Rennes-Lens (0-0)

Les tops et les flops de Rennes-Lens

Par Florian Cadu et Clément Gavard, au Roazhon Park

À onze contre dix durant l’intégralité de la rencontre, le Stade rennais s’est montré trop timide pour aller chercher les trois points. Mais en face, il y a également eu quelques coups d’éclat.

Les tops

Mamadou Sangare

A failli marquer le but de la saison. Failli, seulement. Pour que ce lob soit un joli coup, il aurait fallu un joli coup de bol.

Robin Risser

Très efficace, la région nordiste a déjà fabriqué son mur anti-drones. Qui fait anti-buts, aussi.

Florian Thauvin

Si François Pinault était un véritable amateur d’art, il aurait peut-être poussé pour que son club mise sur FloTov cet été.

Brice Samba

Il doit encore être un peu lensois au fond de lui pour avoir réussi à être aussi brillant ce soir.

Les flops

Jonathan Gradit

Comme son nombre de secondes passées sur le terrain avant son expulsion. Qu’est-ce qui est jaune sang et qui attend (dans le vestiaire) ? Jonathan !

Breel Embolo

Ne pas faire de vanne avec son prénom. Ne pas faire de vanne avec son prénom. Ne pas faire de vanne avec son prénom.

Djaoui Cissé

Une prolongation dans la semaine et une sortie à la 29e le week-end. Pour voir la formation rennaise briller, il fallait mettre un costard au théâtre du Châtelet cette semaine.

