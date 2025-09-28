- Ligue 1
- J6
- Rennes-Lens (0-0)
Les tops et les flops de Rennes-Lens
À onze contre dix durant l’intégralité de la rencontre, le Stade rennais s’est montré trop timide pour aller chercher les trois points. Mais en face, il y a également eu quelques coups d’éclat.
Les tops
Mamadou Sangare
A failli marquer le but de la saison. Failli, seulement. Pour que ce lob soit un joli coup, il aurait fallu un joli coup de bol.
0 note(s)
Robin Risser
Très efficace, la région nordiste a déjà fabriqué son mur anti-drones. Qui fait anti-buts, aussi.
0 note(s)
Florian Thauvin
Si François Pinault était un véritable amateur d’art, il aurait peut-être poussé pour que son club mise sur FloTov cet été.
0 note(s)
Brice Samba
Il doit encore être un peu lensois au fond de lui pour avoir réussi à être aussi brillant ce soir.
0 note(s)
Les flops
Jonathan Gradit
Comme son nombre de secondes passées sur le terrain avant son expulsion. Qu’est-ce qui est jaune sang et qui attend (dans le vestiaire) ? Jonathan !
0 note(s)
Breel Embolo
Ne pas faire de vanne avec son prénom. Ne pas faire de vanne avec son prénom. Ne pas faire de vanne avec son prénom.
0 note(s)
Djaoui Cissé
Une prolongation dans la semaine et une sortie à la 29e le week-end. Pour voir la formation rennaise briller, il fallait mettre un costard au théâtre du Châtelet cette semaine.
0 note(s)
Par Florian Cadu et Clément Gavard, au Roazhon Park