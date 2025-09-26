S’abonner au mag
Le Stade rennais prolonge une de ses promesses du centre de formation

CG
Le Stade rennais prolonge une de ses promesses du centre de formation

Prolonger pour mieux confirmer.

À deux jours de la réception de Lens en championnat, le Stade rennais a annoncé la prolongation de Djaoui Cissé, ce vendredi après-midi. Le milieu de terrain a prolongé d’un an, jusqu’en 2030, quelques mois après s’être installé dans l’équipe dirigée par Habib Beye depuis février dernier et avoir participé à l’Euro Espoirs avec les Bleuets.

Le joueur de 21 ans réalise un début de saison en demi-teinte, dans un secteur avec de la concurrence (Valentin Rongier, Mahdi Camara, Seko Fofana) et où le technicien rennais l’imagine plutôt pointe basse. Cissé doit poursuivre son apprentissage cette saison, avec 20 matchs de Ligue 1 dans sa besace.

Dans une semaine qui a vu son centre de formation mis à l’honneur, avec Ousmane Dembélé couronné Ballon d’or (et Désiré Doué 14e au classement du trophée individuel), le Stade rennais sécurise une de ses promesses issues de la Piverdière dans l’équipe première, aux côtés de Kader Meïté et Jérémy Jacquet.

Sans doute des futures cibles du PSG.

Un but aurait dû être annulé dans le derby Lens-Lille

CG

