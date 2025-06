Les Bleuets dans le dernier carré de l’Euro après un nouveau succès frisson

Danemark 2-3 France

Buts : Bischoff (18e) & Sørensen (49e) pour le Danemark // D. Cissé (44e), Merlin (84e) & Tel (85e) pour la France

Ils sont inséparables, ils sont drôles, ils sont attachants, ils sont talentueux, et on dirait de plus en plus qu’ils sont increvables. Les Espoirs français ont encore fait des folies, ce dimanche, pour battre le Danemark (2-3) et s’ouvrir le chemin des demi-finales de l’Euro Espoirs en Slovaquie. Un succès logique, mérité, mais un succès qui aura mis énormément de temps à se concrétiser, que l’on n’attendait plus, avec une table renversée en quelques secondes dans le money time, sur des frappes léchées de Quentin Merlin (2-2, 84e) et Mathys Tel (2-3, 85e). Presque le même synopsis que face à la Géorgie, une semaine plus tôt en poule. À 23 heures ce dimanche soir, on saura qui de l’Italie ou de l’Allemagne devra faire face à cette équipe de sicaires dans trois jours.

Djaoui Cissé change de registre

Avant de prendre les commandes et d’aller chercher une nouvelle victoire qui fera peut-être date, les Bleuets ont presque offert des buts à leurs adversaires. Après la transversale touchée par Noah Nartey (16e), on a eu une mésentente entre Félix Lemaréchal et Lucien Agoumé pour la belle minasse sous la barre de Clement Bischoff au sortir du premier quart d’heure (1-0, 18e), puis au retour des vestiaires, une touche delapesque de Victor Bak, Castello Lukeba sous chloroforme et Oliver Sørensen à l’affût (2-1, 49e). Entre les deux, Djaoui Cissé avait essayé de faire parler sa désormais fameuse frappe de loin (24e, 40e), mais c’est en finesse, dans les seize mètres, qu’il avait réussi à égaliser (1-1, 44e). Et l’on pensait alors que la machine était repartie.

[📺 résumé vidéo] 🏆 #BeinEUROu21 😱 Scénario de folie : la France renverse le Danemark en 2 minutes grâce à Merlin et Tel ! 🇫🇷 Les Bleuets filent en demi-finales après une remontada express !https://t.co/WTyFqMnMEI — Bein SPORTS (@beinsports_FR) June 22, 2025

En vérité, c’est plutôt après l’heure de jeu que la troupe de Gérald Baticle a décidé de ne plus se laisser marcher dessus, même si les éléments ont joué contre elle : un but miraculeux logiquement – mais cruellement – refusé (71e) à Tel, qui avait déjà été beaucoup frustré par Andreas Jungdal en première (10e, 37e), mais surtout une bavure de l’arbitre alors que Thierno Barry s’échappait seul (73e) ; quelques minutes plus tard, l’attaquant de Villarreal était d’ailleurs à quelques centimètres de pouvoir envoyer au fond un ballon de Matthis Abline (82e). Ça, c’était avant l’ouragan bleu qui a frappé la Futbal Tatran Arena de Prešov. Lorsqu’on pensait que tout était terminé.

Danemark (4-3-3) : Jungdal – Gaaei, T. Kristensen, Provstgaard, Bak (Jelert, 87e) – Fraulo, Nartey (Chukwuani, 87e), Sørensen – I. Jensen (Kvistgaarden, 60e), Osula (Harder, 60e), Bischoff (Bøving, 72e). Sélectionneur : Steffen Højer.

France (4-2-3-1) : Restes – I. Doukouré, Matsima (Magassa, 81e), Lukeba, Merlin – Agoumé (Abline, 81e), D. Cissé – Odobert (Sildillia, 90e+3), Lepenant, Lemaréchal (Barry, 72e) – Tel. Sélectionneur : Gérald Baticle.

