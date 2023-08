La commission de discipline retire le carton rouge d'Adrien Thomasson

Les Lensois vont-il encore nous pondre une vidéo pour chouiner, comme après leur dernier déplacement à Le Blé ?

Pour la première journée de Ligue 1, le ciel est tombé sur la tête des Lensois à Brest. Bien partis avec deux buts d’avance, les Artésiens se sont ensuite écroulés en deuxième période pour finalement s’incliner (3-2). Quelques minutes avant d’encaisser le dernier but fatal, le Racing avait été réduit à dix suite à l’exclusion directe d’Adrien Thomasson, coupable d’une semelle trop appuyée sur Romain Del Castillo. Jeudi, la commission de discipline de la LFP a finalement revu le jugement du corps arbitral et a décidé de retirer le carton rouge de l’ancien milieu du FC Nantes et du RC Strasbourg.

Le communiqué de l’instance indique que cette décision intervient après le visionnage des images et le rapport de l’arbitre, Jérémie Pignard. Ce n’est pas la première fois que la commission de discipline va à l’encontre des hommes en noir. L’an dernier, Sofiane Boufal et Bradley Locko en avaient par exemple aussi bénéficié. Si l’infériorité numérique des Sang et Or leur a peut-être fait perdre la rencontre face au SB29, cette décision permet à Thomasson de revenir dans les plans de Franck Haise pour la rencontre de dimanche contre Rennes.

