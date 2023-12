Lens débouchonne Reims et s'installe dans le top 5

RC Lens 2-0 Stade de Reims

Buts : Saïd (43e) et Cortes (75e)

Le Stade de Reims a distribué un cadeau de Noël avant l’heure.

Pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, les Champenois se sont rendus sur la pelouse de Bollaert, fraîchement considéré comme le tombeau européen du FC Séville. Silencieux dans un premier temps à cause d’une grève des encouragements au cours du premier quart d’heure, l’enceinte s’est réveillée pour encourager son équipe après une frappe de Keito Nakamura boxée par Brice Samba. Sur le corner suivant, la tête d’Agbadou a terminé sur le poteau, et Yunis Abdelhamid n’a pu reprendre correctement face au but vide (16e). Dominateur, Reims aurait dû ouvrir le score dans ce premier acte. Mais Daramy a vu son but refusé pour hors-jeu (18e), et Nakamura a encore vendangé (25e, 42e).

De son côté, Lens s’est montré bien plus opportuniste pour ouvrir le score : sur le premier tir cadré des siens, Wesley Saïd a profité d’une mésentente entre Joseph Okumu et Yehvann Diouf pour marquer dans le but vide (43e, 1-0). Frustrés par ce scénario à la pause, les hommes de Will Still ont failli dans la finition. À l’image de Junya Ito (46e) ou de Teddy Teuma (50e). Et à force de toquer à la porte sans la voir s’ouvrir, les visiteurs ont lâché l’affaire lorsque Ruben Aguilar a déposé son centre sur la tête d’Oscar Cortes pour le break (75e, 2-0). Les dernières minutes n’ont rien changé à l’issue de la rencontre.

Au courage, les Sang et Or occupent provisoirement la cinquième place avec un point d’avance sur Brest et trois sur l’OM.

RC Lens (3-4-2-1) : Samba – Haïdara, Khusanov, Danso – Frankowski (Maouassa, 88e), Abdul Samed (A. Diouf, 92e), El Aynaoui, Aguilar – Fulgini (Da Costa, 65e), Thomasson (Cortes,65e) – Saïd (M. Guilavogui, 65e). Entraîneur : Franck Haise.

Stade de Reims (3-1-4-2) : Y. Diouf – Abdelhamid, Okumu, Agbadou (I. Diakité, 85e) – Matusiwa (Edoa, 85e) – Teuma, Khadra (Richardson, 78e), De Smet, Nakamura (Salama, 68e) – Daramy (O. Diakité, 78e), Ito. Entraîneur : Will Still.