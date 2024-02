Will Still : « Si on ne faisait pas d'erreur, on serait le Barça »

Pas de vainqueur, et pas la même humeur.

Reims et Lens n’ont pas réussi à se départager ce dimanche après-midi à Auguste-Delaune (1-1). Après la partie, les deux entraîneurs n’étaient pas vraiment habités des mêmes sentiments, Will Still étant plutôt décontracté, au micro de Prime Video : « Depuis deux ans, je commets des erreurs presque tout le temps. Je suis un être humain, je sais qu’il y a certains trucs qui vont me saouler. Il faut qu’on essaye de corriger ça au plus vite, d’effacer ces petites erreurs-là de notre jeu parce que ça nous coûte assez cher en matière de points. Je le dis, tout n’est pas parfait, on n’est que le Stade de Reims. Les erreurs font partie du truc, si on n’en faisait pas, on serait le Barça. Et on n’est pas le Barça. »

Franck Haise était lui assez remonté contre l’arbitrage notamment, estimant que Reims aurait dû finir la partie à dix en raison du gros tacle de Joseph Okumu sur Przemyslaw Frankowski, sur lequel l’arbitre n’a pas souhaité sortir le carton rouge, malgré visionnage à la vidéo. « Je pense qu’on ne verra pas les arbitres. Il faut attendre une jambe cassée ? Qu’est-ce qu’il faut attendre en fait ? Qu’est-ce qu’il faut de plus ? Il est appelé par la VAR, alors qu’à Nantes, les deux pieds sur le genou de notre joueur, il n’y a pas faute, et pas de VAR. Et là, il peut lui casser la jambe.[…] Je me doute qu’il ne veut pas lui casser la jambe, sauf qu’il peut la lui casser. Donc on attend quoi ? Qu’il y ait une jambe cassée pour faire le travail ? La VAR a fait le travail, là. Je veux que l’arbitre puisse expliquer. Vivement la sonorisation… elle n’arrivera peut-être jamais, mais j’ai vraiment du mal à comprendre. Ça arrive tous les week-ends, et pas que pour nous », a-t-il râlé auprès de Canal+.

