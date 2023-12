Will Still : « Pas ma semaine la plus facile »

Coup de blues.

Annoncé en partance pour Sunderland en milieu de semaine, ou tout du moins fortement intéressé pour filer à l’anglaise, Will Still a vu ses ouailles se prendre un nouveau gadin – le quatrième sur les cinq dernières journées – face à Lens (2-0). Autant dire que l’intéressé a connu des jours meilleurs. « La vie est dure pour l’instant, reconnaît-il au micro de Canal + après cette partie. Ce n’était pas ma semaine la plus facile. Mais je la prends sur moi et la défaite aussi. »

"La vie est très dur en ce moment" 😢 La déception de Will Still après la défaite du Stade de Reims 🗣️#RCLSDR pic.twitter.com/cSOZYgFcyN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 16, 2023

Déplorant le manque de réalisme de son équipe et constatant, au contraire, l’efficacité des Lensois, le technicien du Stade de Reims salue tout de même l’attitude de ses troupes : « Je pense que les gens de l’extérieur, qui pensaient que ces rumeurs allaient nous pénaliser, se sont trompés sur le groupe que l’on a ici. Le groupe a réagi de la meilleure façon en faisant un très bon match. Malheureusement, on perd de deux buts, mais on doit rester positif, car dans l’ensemble, la performance est bonne. »

Les fameuses défaites encourageantes.