Pronostic Reims Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens profite de la méforme de Reims ?

Belle surprise du précédent exercice, Reims confirme cette saison. Toujours sous les ordres de l’excellent Will Still, les Champenois déploient une qualité de jeu reconnue de tous. Ils sont actuellement 9es de Ligue 1 et conservent l’espoir d’accrocher l’Europe (5 unités de débours sur la 6e place). Malheureusement, Reims laisse échapper trop de points ces temps-ci, en témoignent les 4 revers subis lors des 7 dernières journées, pour 2 victoires et 1 match nul. Le départ de l’important milieu Matusiwa vers Rennes cet hiver semble avoir déstabilisé les locaux qui restent sur 4 performances inquiétantes. Battus par Sochaux en Coupe de France, ils ont ensuite été tenus en échec, à la maison, par Nantes (0-0) avant de perdre face aux mal classés Toulouse (2-3) et Lorient le week-end dernier (2-0).

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Lens a eu beaucoup de mal à véritablement lancer sa saison après avoir terminé à la 2e place l’an passé. Néanmoins, les Sang et Or n’ont pas abandonné l’idée de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. 6es de Ligue 1, ils ne concèdent plus que 3 points de retard sur le podium. Depuis un revers subi contre Metz mi-septembre, les hommes de Franck Haise avancent à un bon rythme. Ils n’ont d’ailleurs perdu que 2 matchs de championnat dans cette période et ces défaites ont été concédées face aux deux premiers du classement (Nice et PSG). Victorieux de ses 3 derniers matchs de championnat, Lens se rend à Reims avec une belle confiance ce dimanche et semble capable de faire perdurer sa belle dynamique en ramenant un bon résultat.

► Le pari « Match nul ou Lens » est coté à 1,40 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 140€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Victoire Lens » est coté à 2,55 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 255€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Reims – Lens :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Reims Lens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

François Letexier répond à Will Still