François Letexier répond à Will Still

Une mauvaise blague à un Belge.

En colère samedi soir après la défaite des siens à Bollaert, Will Still s’en est notamment pris à François Letexier face à la presse, après la rencontre. Le technicien rémois reprochait à l’homme en noir de lui avoir dit que c’était son dernier match en Ligue 1 à l’extérieur. Ce qui n’est pas tout à fait le cas selon François Letexier, qui a donné sa version des faites à l’Equipe : « Je lui ai simplement dit, à la fin du match : « Peut-être bonne continuation en Angleterre alors ». Cela se voulait léger, avec le sourire et sans aucune intention malsaine. Il l’a mal interprété. »

Voilà un garçon plus tendu qu’il ne veut l’avouer, donc.