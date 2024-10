Spierings évoque son mal-être à Lens

Une expérience terril pour lui.

Après quatre saisons passées en France, Stijn Spierings a décidé cet été de rejoindre les rangs du Brøndby IF, actuel 6e du championnat danois. Le Néerlandais est revenu pour le site LesViolets.Com sur ses trois belles années passées à Toulouse, mais également sur l’échec de son expérience lensoise : transféré chez les Sang et Or à l’été 2023, le milieu de terrain n’aura jamais réussi à s’y imposer, ne disputant que quatre matchs avant de repartir en prêt pour Toulouse.

Stijn Spierings : “À Toulouse, des amis pour la vie, à Lens, c’était difficile avec presque tout le monde” https://t.co/HS88LydAo2 — LesViolets.Com (@LesVioletsCom) October 9, 2024

Si tout lui semblait positif au moment de signer à Lens, récent deuxième de Ligue 1 et fraichement qualifié en Ligue des champions, Spierings n’a pas tardé à regretter les « amis pour la vie » qu’il s’était fait au Téfécé : « À Lens, c’était difficile avec presque tout le monde. Les Français ne sont pas ouverts aux nouvelles personnes. Quand on ne parle pas français, ça peut être difficile. Après quatre matchs, l’entraîneur m’a appelé et m’a dit que je n’avais pas ma place dans l’équipe. » Une mauvaise expérience humaine, qui l’aura poussé à repartir en prêt… à Toulouse.

Il n’a pas pleuré en quittant le Nord, lui.

Pronostic Strasbourg Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1