Après Lens-Reims, l’arbitre François Letexier a envoyé un taquet à Will Still

Professeur punchline.

Jusqu’ici tel un ovni dans la profession, Will Still a été fragilisé cette semaine par les rumeurs l’envoyant « à l’anglaise » du côté de Sunderland (Championship). Depuis, les piques affluent de tous les côtés. Même de la part du corps arbitral. En effet, le technicien du Stade de Reims a raconté en conférence de presse que François Letexier, l’arbitre de la rencontre perdue par les Champenois à Lens ce samedi, s’est même permis de lui glisser un petit taquet à l’issue du match.

« Est-ce que c’était mon dernier match à l’extérieur en Ligue 1? C’est ce que m’a dit l’arbitre à la fin du match, a révélé Still, sensiblement outré. J’ai trouvé ça drôle de sa part. Ou plutôt pas drôle du tout. Ce n’était pas du tout mon dernier match. Sauf si le club me vire demain. Mais je ne pense pas que ce soit prévu. Je suis et je serai l’entraîneur du Stade de Reims pour encore de longs mois ou de longues années, je l’espère. L’arbitre m’a dit un truc du genre : ‘Ça ira mieux en Angleterre’. Un truc comme ça. Je n’ai pas trouvé ça très approprié. C’est inintéressant. » Présent à Londres dans la semaine, l’entraîneur belgo-britannique n’a pas nié des contacts avec les Black Cats, mais a rappelé qu’il était sur place surtout pour rendre visite à sa copine, vivant dans la mégapole.