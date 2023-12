Will Still dans le viseur de Sunderland ?

Sunderland, Still I die.

Onzième de Ligue 1 l’an passé et huitième, à quasiment mi-course, cette saison, le Stade de Reims pourrait perdre son entraîneur. Ce mardi, la DH révèle que Sunderland aurait entamé des discussions afin d’installer Will Still sur son banc. Sixièmes de Championship, les Black Cats, qui ont licencié Tony Mowbray la semaine dernière, recherchent activement un nouveau technicien.

Toujours selon le média belge, l’entraîneur de 31 balais, pas forcément d’accord avec sa direction quant aux décisions à prendre pour le mercato hivernal, pourrait se laisser tenter par une aventure en deuxième division anglaise. D’autant plus que Kyril Louis-Dreyfus, propriétaire et président de Sunderland, aurait placé Still tout en haut de sa short list.

Après tout, qui refuserait d’aller entraîner Bellingham ?

