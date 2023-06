Bellingham signe à Sunderland !

Il a les yeux bleus, Bellingham !

Après Jude Bellingham et son transfert au Real Madrid, on demande le frère : Jobe Bellingham rejoint Sunderland, sixième de Championship et battu par Luton Town en demi-finales des barrages de promotion, cette saison. Le joueur arrive en provenance de Birmingham City, son club formateur, contre deux millions d’euros : un prix 51,5 fois moins gros que son frère, donc.

🌟 A star in the making. We can't wait to see you, Jobe 👊#SAFC — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) June 14, 2023

Et comme son aîné (formé dans le même club) trois ans avant lui, l’international U18 anglais fait le grand saut et quitte le cocon. Le milieu de terrain a disputé 23 matchs cette saison avec Birmingham (6 titularisations).

Good Jobe.

