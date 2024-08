L’ancien Monégasque Wilson Isidor quitte la Russie et s’engage à Sunderland

Isi monnaie.

Wilson Isidor rejoint Sunderland. Après trois ans au Lokomotiv Moscou, puis au Zénith Saint-Pétersbourg, l’ailier jouera sous les ordres de Régis Le Bris en Championship pour un prêt d’une saison. « Pour moi, la décision a été très facile à prendre, a témoigné le joueur, visiblement pressé de quitter la Russie. Quand j’ai vu que Sunderland avait un œil sur moi, je n’ai pas hésité une seconde. »

Isidor, comme bon nombres de jeunes de 23 ans, a découvert Sunderland grâce à la série Sunderland ‘Til I Die. : « On a vu la série sur Netflix, où j’ai appris que c’était un grand club, avec beaucoup de supporters. Quand un club comme ça veut te recruter, tu n’hésites pas une seconde. »

Il trouvera en Régis Le Bris un coach qui ne l’a pas entraîné, mais qui était formateur à Rennes quand il y faisait ses gammes, avant de partir vers Monaco, Laval et même Bastia-Borgo. En plus de Jobe, le petit frère Bellingham, il retrouvera deux autres Français dans l’effectif : Thimothée Pembélé et Adil Aouchiche, deux anciens du centre de formation du PSG.

Wilson en Angleterre, logique.

Olivier Pantaloni à Lorient, Le Bris vers Sunderland ?