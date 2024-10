Luton Town dénonce des insultes racistes subies par l’un de ses joueurs

Et un de plus.

Pensionnaire de Championship, Luton Town a dénoncé les insultes racistes dont a été victime l’un de ses joueurs. Il s’agit d’Elijah Adebayo, attaquant au club depuis 2021, et ciblé par plusieurs messages haineux après la défaite contre Sunderland (1-2). En réaction, le joueur a rapidement averti la direction et a lui-même signalé l’incident à la police. « Cela s’arrêtera-t-il un jour ? », a tweeté Luton sur son compte X.

We're angry, upset and frustrated to report that racist abuse has been directed towards Elijah Adebayo.

— Luton Town FC (@LutonTown) October 24, 2024